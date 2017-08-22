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وزير الدفاع الأمريكي من بغداد: أيام "داعش" معدودة وعناصره أضحت عالقة

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مصراوي Masrawy

وزير الدفاع الأمريكي من بغداد: أيام "داعش" معدودة وعناصره أضحت عالقة

09:56 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس

بغداد - (أ ش أ):أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أن مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي أضحوا عالقين في الوقت الحالي بعدما باتوا مطوقين من ناحيتي نهر الفرات الذي يقسم العراق وسوريا، مشيرا إلى أن أيام التنظيم باتت معدودة.وقال ماتيس - في تصريحات من بغداد أوردتها قناة "سكاي نيوز" اليوم الثلاثاء - إن "تركيزنا حاليا هو على إلحاق الهزيمة بداعش داخل العراق، وإعادة فرض السيادة العراقية ووحدة الأراضي".وكان ماتيس قد وصل إلى بغداد في وقت سابق اليوم للتشاور مع القادة الأمريكيين ومسؤولين في العراقية.ويقوم وزير الدفاع بزيارته بعدما أتمت القوات العراقية، بمساعدة أمريكية، تحرير مدينة الموصل، وتخوض الآن معركة لاستعادة مدينة تلعفر.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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