تطوير موقع" الحبال" بميناء غرب بورسعيد لتقديم خدمات لوجيستية
تطوير موقع" الحبال" بميناء غرب بورسعيد لتقديم خدمات لوجيستية
10:09 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017
المهندس جمال خالد
الإسماعيلية - إنجي هيبة:
قال المهندس جمال خالد مدير إدارة الشركات بهيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، إنه جار دراسة استغلال أحد مواقع مصنع الحبال بميناء غرب بورسعيد، لتحويلها إلى منطقة لوجيستية تقدّم خدمات مختلفة للسفن من أعمال شحن وتفريغ وتخزين وبيع وغيرها من الخدمات، بالتنسيق مع مستثمر مصري.
وأضاف خالد، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الاتجاه العام لدى الشركات هو المشاركة والانتفاع من خطة الدولة واتجاهها لتطوير الموانئ وإقامة مشروعات لوجيستية تخدم الملاحة وتضح استثمارات تنعش الاقتصاديات.
وأوضح مدير الشركات، أن موقع الحبال بميناء غرب بورسعيد هو أحد المواقع الواعدة والمميزة، مشيرًا إلى أن المشروع يجري دراسته تحت رقابة المنطقة الاقتصادية وموافقتها برئاسة الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة والمنطقة، والذي حرص على عمل تكامل بين الصرحين، للتأثير الإيجابي على سير العمل بمشروع التنمية وعدم وجود تعارض.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
جولة آسيوية لـ"مميش" و"نصر" للترويج لمشروعات منطقة قناة السويس
-
معرض للكتاب ضمن احتفالات ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة
-
بالصور.. ترسانة بورسعيد تنهي إصلاح القاطرة "سولار تايد 3" بـ100 ألف
-
تأجيل مؤتمر "التعريفة الموحدة" لموانئ قناة السويس إلى الخميس
إعلان
إعلان