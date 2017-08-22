بالصور.. فوز "مصراوي" بجائزة "الحسيني أبو ضيف" للصحافة الإنسانية في الأقصر

كرم الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر، أمس الاثنين، مراسل "مصراوي" في محافظة قنا، عبدالرحمن القرشي، لفوزه بجائزة "الحسيني أبوضيف" للتميز في موضوعات الصحافة الإنسانية خلال الفترة الأخيرة، التي نظمتها مؤسسة "ميدان الجنوب للتنمية والإعلام"، وترأس لجنة التحكيم والاختيار محسن جود، نائب رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم.

وحضر الحفل رموز الصحافة والإعلام في صعيد مصر، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالأقصر صعيد مصر.

وطالب محافظ الأقصر، في كلمته بدعم وسائل الإعلام وصحافة التنمية في صعيد مصر، وإرسال رسائل إيجابية حول السياحة المصرية.

وقال أشرف الهلالي، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الجنوب للتنمية والإعلام، إن دورة الجائزة لهذا العام، تحمل اسم الصحفي المصري الراحل "الحسيني أبوضيف" ابن محافظة سوهاج، الذي استشهد خلال تغطيته للأحداث التي تلت ثورة الـ25 من يناير المجيدة.

ومؤسسة ميدان الجنوب، هي إحدى مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال تنمية الإعلام المحلي، وتسليط الضوء على المشروعات والمبادرات الإعلامية، الفاعلة في أوساط المجتمع بالصعيد، وتدريب شباب الصحفيين، وتعد جائزة الصحافة الإنسانية، هي أول جائزة صحفية إقليمية بجنوب مصر.