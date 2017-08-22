اجتماع بين محافظ القليوبية ومؤسسة "أحلى البلاد" لإطلاق حملة "مستقبلنا بين إيدينا" 09:44 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

اجتماع بين محافظ القليوبية ومؤسسة "أحلى البلاد"

القليوبية - أسامه علاء الدين:اجتمع اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، مع إكرام خليل رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أحلى البلاد"، بحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومديرية الثقافة والأمومة والطفولة، للبدء في إطلاق حملة "مستقبلنا في إيدينا"، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.وأكد محافظ القليوبية، أن الحملة تهدف إلى توعية المرأة، لتكون قادرة على تربية النشأ، وبث روح الابتكار لدى الأطفال، من خلال تعليمهم الفنون والسلوكيات الصحيحة، بالإضافة إلى عمل مشروعات خيرية لخدمة أبناء محافظة القليوبية، وعمل حملات توعية على مستوى المحافظة، لخلق جيل واعي ينظم ويبني، بالإضافة إلى تنمية روح الانتماء الوطني من خلال مشروع "إيدي في إيدك"، والذي يتضمن عمل مشاركات مجتمعية لتنظيف الشوارع وتجميلها، يساهم فيها المسئولين والشباب والأطفال، لتنظيف الشوارع وتشجيرها.وأضاف محافظ القليوبية، أن المشروع يهدف إلى توضيح رسالة مفادها أن للمواطن دور هام في بناء مجتمعه، ويعمل على مواجهة السلوكيات الخاطئة.ويبدأ تدريب الشباب يوم 24 سبتمبر 2017، وبعد ذلك سيبدأ تدريب الأطفال يوم 1 اكتوبر 2017.

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