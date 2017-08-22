شكري يصل إستونيا في أول زيارة لوزير مصري

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استهل وزير الخارجية، سامح شكري، زيارته لمدينة تالين، عاصمة أستونيا، اليوم الثلاثاء، بعقد جلسة مباحثات مع وزير خارجية إستونيا، سفين ميكسر.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، إن هذه الزيارة تعد الأولى لوزير مصري إلى إستونيا.

ومن المقرر أن يسلم شكري، خلال الزيارة، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كيرستي كالجولايد، رئيسة إستونيا، تتعلق بسبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن التنسيق في عدد من المحافل الدولية.

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ويعقد وزير الخارجية، سلسلة من اللقاءات مع رئيس الوزراء ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الإستوني.

وتأتي زيارة شكري إلى إستونيا في إطار جولة أوروبية بدأها، أمس الإثنين، بزيارة روسيا، وتنتهي غدا الأربعاء بزيارة ليتوانيا.