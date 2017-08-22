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إلغاء إقلاع 5 رحلات بالمطار لقلة أعداد الركاب

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مصراوي Masrawy

إلغاء إقلاع 5 رحلات بالمطار لقلة أعداد الركاب

09:25 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

إلغاء إقلاع 5 رحلات بالمطار لقلة أعداد الركاب

كتب- طه عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، إلغاء إقلاع 5 رحلات جوية دولية، بسبب عدم جداوها اقتصاديا وقلة عدد ركابها.

صرحت مصادر ملاحية بالمطار تلقت السلطات إخطارين من شركة المصرية العالمية للطيران، بإلغاء إقلاع رحلتيها رقم 104 المتجهة إلى الطائف، و601 المتجهة إلى الطابق، بالإضافة إلى وصول إخطار آخر من شركة نسمة للطيران، بإلغاء إقلاع رحلتها رقم 140 المتجهة إلى القصيم.

أضافت المصادر أن المطار تلقى إخطارين، بإلغاء إقلاع رحلتي شركة تاركو للطيران رقم 113، ورحلة شركة بدر للطيران رقم 4685 المتجهتان إلى الخرطوم، بسبب عدم جداوها اقتصاديا وقلة عدد الركاب، ونسقت سلطات المطار سفر تلك الرحلات على طائرات أخرى.

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