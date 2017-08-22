وزير الدفاع الأمريكي يصل بغداد في زيارة لم يعلن عنها مسبقا
وزير الدفاع الأمريكي يصل بغداد في زيارة لم يعلن عنها مسبقا
09:32 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017
بغداد - أ ش أ
وصل وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس،إلى العراق فى زيارة "لم يعلن عنها مسبقا".
ذكرت ذلك قناة "السومرية نيوز"اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن وزير الدفاع الأمريكي من المقرر أن يجتمع مع قيادات عراقية.
وكان ماتيس قد اجتمع، في وقت سابق أمس مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان، وبحث الجانبان التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين، والأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، والتطورات في العراق.
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