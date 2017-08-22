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وزير الدفاع الأمريكي يصل بغداد في زيارة لم يعلن عنها مسبقا

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مصراوي Masrawy

وزير الدفاع الأمريكي يصل بغداد في زيارة لم يعلن عنها مسبقا

09:32 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

وزير الدفاع الأمريكي يصل بغداد في زيارة لم يعلن عنها مسبقا

بغداد - أ ش أ

وصل وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس،إلى العراق فى زيارة "لم يعلن عنها مسبقا".

ذكرت ذلك قناة "السومرية نيوز"اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن وزير الدفاع الأمريكي من المقرر أن يجتمع مع قيادات عراقية.

وكان ماتيس قد اجتمع، في وقت سابق أمس مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان، وبحث الجانبان التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين، والأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، والتطورات في العراق.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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