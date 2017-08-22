أسعار ومواصفات السيارات الصينى الجديدة 2017 في مصر

شيماء مصطفى

تعتبر السيارات الصيني من أكثر السيارات التي يفضلها قطاع كبير من الأشخاص وبخاصة أنها تتميز بانخفاض تكلفتها مقارنة بغيرها من الأنواع الأخرى، فضلا عن المزايا والإمكانيات المتعددة الموجودة بها، فاليوم يتجه الكثير منهم إلى اقتناء هذا النوع من السيارات بعد موجة الغلاء والارتفاع الكبير في الأسعار التي تشهدها الفترة الحالية بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار الأمريكي، ومن خلال المقالة التالية نتعرف سويا على أسعار ومواصفات السيارات الصينى الجديدة 2017.

أولا: السيارة شنجان بيني مينى، تتميز بوجود محرك قوى والذي تصل سعته إلى ألف سي سي بقوة 70 حصان، ومزودة وفوانيس ضباب ووسائد هوائية مرايات جانبية كهربائية، فضلا عن أنظمة الأمان الخاصة بها، ويصل سعرها في الأسواق المصرية إلى 123 ألف جنيه.

ثانيا: السيارة شيري انفي، والتي تحمل محرك قوى سعة 1500 سي سي بقوة 109 حصان، ومزودة حساسات لركن السيارة اشارات بالمرايا الجانبية الموجودة بها، كما أن أقل حركة يدوي لهذه السيارة هو 5 سرعات، كما أنها مزودة بجنوط رياضية ونظام صوتي وزجاج كهربائي ويمكن التحكم بالمصابيح الأمامية، ويصل السعر الخاص بها إلى 136 ألف جنيه مصري.

ثالثا: السيارة BYD, وتتميز بالمحرك القوي والذي تصل سعته إلى 1500 سي سي بقوة 108 حصان ويصل عزم الدوران إلى 145 نيوتن، كما أنها مزودة بجميع الكماليات الأخرى من وسائد هوائية وتكييف وزجاج كهربائي وغيرها من الكماليات الأخرى، ويصل السعر الخاص بها إلى 147 ألف جنيه مصري.

رابعا: السيارة جيلي امجراند، وتتميز بالمحرك القوي الذي تصل سعته إلى 1500 سي سي بقوة 107 حصان، وتصل السرعة القصوى لها إلى 170 كيلو متر، كما أنها مزودة بنظام تنبيه ضد السرقة وبها وسائد هوائية زجاج ومرايا كهربائية ونظام صوتي وغيرها، ويصل السعر الخاص بها إلى 150 ألف و500 جنيه مصري.

خامسا: السيارة هايما M3، والتي تتميز بالمحرك القوى بسعة 1500 سي سي وبقوة 107 حصان، ومزودة بتكييف ونظام صوتي وزجاج كهربائي، ويصل سعرها إلى 164 ألف جنيه مصري.

سادسا: السيارة بريليانس V5، والتي يصل سعة المحرك الخاص بها إلى 1500 سي سي بقوة 118 حصان، ومزودة بناقل حركة يدوي يتضمن خمسة سرعات، فضلا عن وجود فرامل مانعه للانزلاق ونظام تنبيه ضد السرقة وتكييف وزجاج كهربائي، وبها كمبيوتر رحلات أيضا وعجلة قيادة يسهل التحكم فيها، ويصل سعر هذه السيارة إلى 285 ألف جنيه مصري.

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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