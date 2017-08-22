نفوق 6 آلاف دجاجة في حريق بمزرعة دواجن بالبحيرة

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق هائل شب داخل مزرعة دواجن بقرية العلامية التابعة لمركز شرطة الدلنجات، ما أسفر عن نفوق أكثر من 6 آلاف دجاجة،

تلقى اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة إخطارًا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد نشوب حريق بمزرعة دواجن بقرية العلامية التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، تحت إشراف العميد جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية بالبحيرة، تم إخماد الحريق الذي نشب بمزرعة دواجن، ولم يسفر عن وقوع إصابات بشرية، وانحصرت التلفيات فى نفوق 6 آلاف دجاجة، بجانب احتراق بعض المعدات والأدوات بالعنبر.

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وبسؤال رمضان دسوقى محمد عامل زراعى ومقيم قرية العلامية التابعة لدائرة مركز الدلنجات، قرر أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وتحرر المحضر رقم 7091 لسنة 2017 إداري الدلنجات.

وجار العرض على النيابة العامة.