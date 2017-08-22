أخبار عاجلة

"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح -
السفيرة عزيزة - اعتراف من " سناء منصور " لنضال الشافعي عن أعماله الفنية -
بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟ -
على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق -
الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال -
إضراب مليون من العاملين بالبنوك في الهند احتجاجا على الإصلاحات المقترحة -
محلية "النواب" تناقش مشروع قانون ساحات الانتظار غدًا -
وزير الثقافة: تطوير قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة بتكلفة 25 مليون جنيه -
سحر نصر: اتفقنا على محاور التعاون الاقتصادي الرئيسية مع فيتنام (فيديو) -
العصار: الصناعة الوطنية العامل الرئيسي لإعادة التوازن للاقتصاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

نفوق 6 آلاف دجاجة في حريق بمزرعة دواجن بالبحيرة

Google+ Print
نفوق 6 آلاف دجاجة في حريق بمزرعة دواجن بالبحيرة نفوق 6 آلاف دجاجة في حريق بمزرعة دواجن بالبحيرة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق هائل شب داخل مزرعة دواجن  بقرية العلامية التابعة لمركز شرطة الدلنجات، ما أسفر عن نفوق أكثر من 6  آلاف دجاجة،

تلقى اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة إخطارًا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد نشوب حريق بمزرعة دواجن بقرية العلامية التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، تحت إشراف العميد جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية بالبحيرة، تم إخماد الحريق الذي نشب بمزرعة دواجن، ولم يسفر عن وقوع إصابات بشرية، وانحصرت التلفيات فى نفوق 6 آلاف دجاجة، بجانب احتراق بعض المعدات والأدوات بالعنبر.

شاهد أيضا

وبسؤال رمضان دسوقى محمد عامل زراعى ومقيم قرية العلامية التابعة لدائرة مركز الدلنجات، قرر أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وتحرر المحضر رقم 7091 لسنة 2017 إداري الدلنجات.

وجار العرض على النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزير الثقافة: تطوير قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة بتكلفة 25 مليون جنيه

وزير الثقافة: تطوير قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة بتكلفة 25 مليون جنيه

سحر نصر: اتفقنا على محاور التعاون الاقتصادي الرئيسية مع فيتنام (فيديو)

سحر نصر: اتفقنا على محاور التعاون الاقتصادي الرئيسية مع فيتنام (فيديو)

العصار: الصناعة الوطنية العامل الرئيسي لإعادة التوازن للاقتصاد

العصار: الصناعة الوطنية العامل الرئيسي لإعادة التوازن للاقتصاد

«الدواء فيه سم قاتل».. «الليرولين والليريكا» أقراص مخدرة تقود للانتحار

«الدواء فيه سم قاتل».. «الليرولين والليريكا» أقراص مخدرة تقود للانتحار