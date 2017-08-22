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حبس 6 أشخاص عذبوا عاملا حاول سرقة منزل بسوهاج

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مصراوي Masrawy

حبس 6 أشخاص عذبوا عاملا حاول سرقة منزل بسوهاج

08:47 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

حبس 6 أشخاص عذبوا عاملا حاول سرقة منزل بسوهاج

سوهاج- عمار عبد الواحد:

قررت النيابة العامة بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج حبس 6 أشخاص عذبوا عاملا حاول سرقة منزل بناحية قرية أولاد عليو دائرة المركز.

كان مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال، تلقى إخطارا برصد المتابعة الأمنية لأشرف محمد عبد العال، 47 عاما، مزارع، والكحلاوي محمد، 34 عاما، عامل زراعي، وفهد جاد، 20 عاما، طالب، وسيد فراج، 26 عاما، نقاش، والدكتور خالد، 21 عاما، طالب، وغريب قاسم، 24 عاما، صاحب مخبز، يقيمون بذات الناحية، بالتعدي على بخيت عيد، 25 عاما، عامل يقيم منشأة برديس، بالضرب وتكبيله في أحد الأشجار وتصويره وذلك بسبب محاولته سرقة منزل الثاني.
 
حرر عن ذلك المحضر رقم 4926 إداري المركز لسنة 2017.

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