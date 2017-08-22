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إخلاء 3 منازل من السكان بسوهاج لخطورتها على حياة قاطنيها

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مصراوي Masrawy

إخلاء 3 منازل من السكان بسوهاج لخطورتها على حياة قاطنيها

08:42 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

إخلاء 3 منازل من السكان بسوهاج لخطورتها على حياة قاطنيها

سوهاج- عمار عبد الواحد:

أخلت الأجهزة الأمنية بالتنسيق من الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، الثلاثاء، 3 منازل مأهولة بالسكان من قاطنيها، بعد تعرضها لتصدعات وشروخ بسبب القِدم.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال، إخطارا من قسم شرطة أول سوهاج، بتصدع منزل بحارة غنيم المتفرعة من شارع النقراشي، دائرة القسم.
 
انتقل مأمور القسم وضباط وحدة المباحث وقوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
 
تبين تصدع بحوائط منزل مكون من أربع طوابق ومشيد بالطوب اللبن، مأهول بالسكان، ملك محمد
محمود أبو زيد 78 عاماً بالمعاش.
 
بسؤال مالك العقار المذكور، علل ذلك لقدم المنزل وتهالكه، بإجراء المعاينة بمعرفة مسؤولي الإدارة الهندسية بحي غرب سوهاج تبين وجود بعض التصدعات وإخلائه من قاطنيه تمهيدا لإزالته، وإخلاء منزلين مجاورين مشيدين بالطوب اللبن، أحدهم ملك ورثة السيد الخطيب محمد، والآخر ملك ورثة السيد وفيق محمد.
 
تم إخلاء المنازل المشار إليها من قاطنيها وعمل كردون أمني بالمكان، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 47 أحوال القسم.

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