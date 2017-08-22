هل تأدية مهام متعددة أمر مضر حقا للمخ؟

(د ب أ)-

يفضل بعض الأشخاص القيام بأشياء كثيرة في نفس الوقت؛ فيقومون مثلا بالاستماع للموسيقى أثناء العمل أو الرد على رسائل بريدية خلال إجراء مكالمة هاتفية. ولكن هل يستطيع المخ معالجة كل هذه المعلومات من الأساس؟

وردا على هذا السؤال قال البروفيسور ديتريش مانتسي، أستاذ علم النفس الهندسي والتنظيمي بجامعة برلين التقنية إن الأمر يختلف من شخص لآخر.

وأضاف قائلا: "بياناتنا ترجح أن هناك اختلافا واضحا من شخص لآخر في هذا الصدد"، موضحا أن البعض يتمتع بمهارة عالية في تعددية المهام، ويفضلونها أيضا، فيما يتجنبها آخرون قدر الإمكان.

وبحسب مانتسي، لم يعثر الأطباء وعلماء النفس حتى الآن على أية إشارات تدل على أن تعددية المهام تضر بالأشخاص الذين يمكنهم القيام بها على نحو جيد.

ويحاول الباحثون حاليا اكتشاف الشيء الذي يسير على نحو مختلف في مخ الأشخاص الذين يتمتعون بالقدرة على تأدية مهام متعددة في الوقت ذاته، وقال: "ليس لدينا إجابة على ذلك حتى الآن".

ولكنه أشار إلى أن ما يمكن تأكيده نوعا ما هو أنه ليس هناك فروق بين الرجل والمرأة في هذا الأمر، وقال إنه ليس هناك حتى الآن أية أدلة علمية على الأقل على أن النساء أفضل في تعددية المهام.