سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر

شيماء مصطفى

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من الاضطراب أثناء التعاملات في السوق المصرية، وظهر هذا في تذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال التعاملات بالنسبة لجميع أعيرة الذهب، وجاء هذا نتيجة فقدان الجنيه المصري للكثير من قيمته مع الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري، و التي جعلت أسعار العملات الأجنبية تتضاعف قيمتها خلال التعاملات أمام الجنيه، وعلى الرغم من هذا إلا أن الكثير من المصريين يميلون إلى شراء الذهب لادخاره، فهو يحتفظ دائما بقيمتِه الشرائية.

بينما تشهد أسعار الذهب استقرَار خلال التعاملات في السوق اليوم، وبالرغم من هذا إلا أن السوق مازال يعاني من الركود بوجه عام، هذا بالرغم من ارتفاع معدلات الشراء في الفترة الحالية التي تمثل موسم للزواج والأجازات.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 722 إلى 725 عيار 22 662 إلى 664 عيار 21 632 إلى 634 عيار 18 542 إلى 543 عيار 14 421 إلى 423 عيار 12 361 إلى 362 الاونصة 22,463 إلى 22,534 الجنيه الذهب 5,056 إلى 5,072 الكيلو 722,286 إلى 724,571

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads