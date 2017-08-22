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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر

شهدت الذهب خلال الفترة الماضية حالة من الاضطراب أثناء التعاملات في السوق المصرية، وظهر هذا في تذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال التعاملات بالنسبة لجميع أعيرة الذهب، وجاء هذا نتيجة فقدان الجنيه المصري للكثير من قيمته مع الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري، و التي جعلت أسعار العملات الأجنبية تتضاعف قيمتها خلال التعاملات أمام الجنيه، وعلى الرغم من هذا إلا أن الكثير من المصريين يميلون إلى شراء الذهب لادخاره، فهو يحتفظ دائما بقيمتِه الشرائية.
بينما تشهد أسعار الذهب استقرَار خلال التعاملات في السوق اليوم، وبالرغم من هذا إلا أن السوق مازال يعاني من الركود بوجه عام، هذا بالرغم من ارتفاع معدلات الشراء في الفترة الحالية التي تمثل موسم للزواج والأجازات.

 
الوحدة بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 722 إلى 725
عيار 22 662 إلى 664
عيار 21 632 إلى 634
عيار 18 542 إلى 543
عيار 14 421 إلى 423
عيار 12 361 إلى 362
الاونصة 22,463 إلى 22,534
الجنيه الذهب 5,056 إلى 5,072
الكيلو 722,286 إلى 724,571

 

 

المصدر  : 365

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