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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 36

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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 36 الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 36

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسسود اليوم الثلاثاء، طقس مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية حارًا رطبًا على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا .

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وعلى أقصى الجنوب والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك. 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر الى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف الى ثلاثة امتار والرياح السطحية على كلا البحرين تكون شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 26 36

الإسكندرية 23 31

مطروح 23 30

بورسعيد 26 31

دمياط 26 30

بلطيم 25 32

الإسماعيلية 24 36

السويس 25 37

العريش 23 33

نخل 23 34

طابا 24 35

الطور 27 35

مرسى علم 28 37

الغردقة 30 39

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شرم الشيخ 30 39

رفح 22 32

كاترين 20 33

سيوة 24 37

المنيا 23 36

الفيوم 25 36

رأس سدر 26 36

أبوسمبل 29 41

وسط الدلتا 25 36

أسيوط 25 37

سوهاج 27 38

الأقصر 27 41

أسوان 27 42

شلاتين 28 38

حلايب 30 36

الوادي الجديد 25 39

قنا 27 40

نويبع 29 36

السلوم 21 30

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