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تعرف على سبب رفة العين اليسرى وطرق علاجها

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مصراوي Masrawy

تعرف على سبب رفة العين اليسرى وطرق علاجها

08:30 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

تعرف على سبب رفة العين اليسرى وطرق علاجها

تعرف على سبب رفة العين اليسرى وطرق علاجها

 كتب - هشام عواض:

يتعرض الكثير منا لرعشة مفاجئة في العين اليسرى خاصة والتي تكون مزعجة عندما تستمر لوقت وفي بعض الأحيان تسبب ألم، وأوضح الدكتور كريم مجدي استشاري طب وجراحه العيون، لماذا تحدث رفة العين اليسرى وطرق علاجها.

قال "مجدي"، إن رفة العين اليسرى، أو رفة العين بشكل عام أمرًا شائعًا يحدث لكثير من الأشخاص، فهو حركة متكررة لا إرادية عبارة عن رعشة أو وخز في طرف العين أو تشنج لعضلات الجفن وغالبًا ما تحدث للجفن العلوي.

وتحدث الرفة بسبب الضغوط النفسية والعصبية والإرهاق وقلة النوم، وكثرة المشروبات التي تحتوي على الكافيين وأيضاً تعرض العين لفترات طويلة لشاشات الكمبيوتر والتليفزيون.

وتسبب عدم تركيز الشخص، وهذه الحالة تستمر للحظات قليلة وفي بعض الأحيان قد تستمر لأيام، ويصاحبها ألم في غلق العين.

وفي حال استمرار رفة العين لأيام، هناك طرق لعلاجها وذلك عن طريق الكمادات الباردة التي تعمل على تقليص شرايين الدم وسحب الدم بعيدًا عن العضلات حول العين، والراحة التامة وتجن مؤثرات الضغط العصبي، بالإضافة إلى تقليل تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مع شرب الماء بكميات كبيرة.

 

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مصراوي Masrawy

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