«رفض النقل من سيناء طلبا للشهادة».. أسوان تستقبل شهيد جديد للواجب الوطني

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أسوان : عوض سليم

استقبل مطار أسوان الحربى خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، جثمان شهيد الواجب الوطنى ابن محافظة أسوان، المجند صالح محمود على، والذى استشهد فى إحدى العمليات الإرهابية بمدينة العريش، وفور وصول الشهيد تم تنظيم جنازة عسكرية له، بحضور القيادات العسكرية التابعة للقوات المسلحة بأسوان، أعقبها نقله مباشرة إلى مثواه الأخير بعزبة العرب التابعة لقرية العباسية بمدينة كوم إمبو.

وقال المهندس أحمد جادو، ابن عم شهيد الواجب الوطنى، إن الشهيد يبلغ من العمر 21 عاما، حيث التحق بالخدمة العسكرية منذ حوالى عام تقريبا، وهو تابع لمديرية أمن العريش، ووافته المنية أثناء مشاركتة فى إحدى العمليات العسكرية لتطهير سيناء من الأرهاب.

شاهد أيضا

وأضاف جادو، أن والده يعمل مزارع وهو الأخ الثالث بين أربع أشقاء وحاصل على دبلوم فني صناعي، وكان يعمل فى النجارة قبل التحاقه بالخدمة العسكرية.

ولفت إلى أن آخر زيارة للشهيد لقريته كانت منذ نحو أسبوعين، وسرد لأسرته وأهالى القرية عن الدور البطولى الذى تقوم به القوات المسلحة، لتعقب فلول الإرهاب الأسود فى سيناء، مضيفًا أن أن أبن عمه، رفض النقل إلى أى موقع آخر بعيد عن سيناء، طلبا ونيلا للشهادة.