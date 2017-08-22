مفتى أستراليا: لا يوجد نص واحد صحيح يمنع زواج المسلمة من غير المسلم

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وجه الدكتور مصطفى راشد، مفتي أستراليا، مساء الإثنين، الشكر للرئيس التونسي القائد السبسي، لدعوته مناقشة إمكانية إصدار تشريع يسمح بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة في بلاده، وكذلك مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ، لتأييده ذلك، واصفًا إياه بـ«المستنير».

وأضاف راشد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، عبر فضائية «dmc»، أن «السبسي تفوق على المشايخ والفقهاء في فهم مقاصد الشرع السمح»، لافتًا إلى أنه أفتى سابقًا بأن الجمع بين أكثر من زوجة حرام شرعًا، مشددًا على أنه لا يوجد نص واحد صحيح، قرآني أو نبوي، يمنع زواج المسلمة من غير المسلمين من أهل الكتاب.

وأشار العالم الأزهري، أن الاستدلال غير عكس ما يقول بقوله تعالى: «وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ»، مجرد تدليس، مشيرًا إلى أن القرآن فرق بين أهل الكتاب والمشركين الكفار.

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وأوضح أن «زينب ابنة النبي محمد، تزوجت أبي العاص ابن الربيع، وهو غير مسلم محاربًا ضد الإسلام، وحينما وقع في الأسر تظاهر بالإسلام، وحينما عاد إلى مكة عاد عن الإسلام، ومات على غير الإسلام، وظلت معه السيدة زينب طوال حياته».