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البلجيكي فيركاوتن مديرًا فنيًا للزمالك.. وطارق يحيى مساعدًا

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البلجيكي فيركاوتن مديرًا فنيًا للزمالك.. وطارق يحيى مساعدًا البلجيكي فيركاوتن مديرًا فنيًا للزمالك.. وطارق يحيى مساعدًا

التحرير

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أعلن أحمد ، عضو مجلس إدارة ، التوصل لاتفاق نهائي مع المدرب البلجيكي فرانكي فيركاوتن، لتولي قيادة الفريق الأبيض في الموسم الجديد، خلفًا للبرتغالي أوجستو إيناسيو.

وأضاف مرتضى، خلال تصريحات عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن تفاصيل التعاقد سيتم الإعلان عنها عند توقيع العقود، مؤكدًا أن المدرب الأجنبي سيتواجد في خلال يومين.

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وكان عضو المجلس الأبيض، قد قال خلال تصريحات تليفزيونية سابقة، إن الزمالك وافق على شروط فيركاورترن، وأن سيتواجد معه مساعديه الأجانب إلى جانب طارق يحيى، لافتًا إلى أن الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالمساعدين والجهاز الفني بالكامل ستكون خلال مؤتمر صحفي.

وكشف عضو مجلس إدارة النادي الأبيض، عن اسمين كانت تجري مفاوضات معهما ولم يُعلن عنهما إعلاميًا، إلا أن المقابل المادي أعاق الاتفاق معهما، مشيرًا إلى أن الثنائي هنا البرازيلي لباولو أوتوري، وعرض عليه راتبًا سنويًا قيمته مليون و100 ألف دولار، إلا أن وكلائه أكدوا أنه يريد مليون و400 ألف دولار، والآخر كان الروماني فيكتور بيتوركا، وعرض عليه مليون دولار سنويًا إلا أن المفاوضات تعثرت فيما بعد.

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التحرير

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