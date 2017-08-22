خبير دولي: ترامب سيُكمل مدته في الحكم.. ويحقق إنجازات اقتصادية

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قال عزت إبراهيم، رئيس تحرير «الأهرام ويكلي»، مساء الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعان بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» ضد الإعلام الأمريكي، الذي يحاربه بصورة غير مسبوقة مع رئيس آخر، وذلك لظنهم أنه سيسقط.

وأضاف إبراهيم، خلال حواره مع الدكتور معتز عبد الفتاح، ببرنامجه «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، أن «ترامب يقدم نفسه للشعب الأمريكي بأنه يعمل على أرض الواقع بجّد، والآخرين يحاربونه، وهو يحقق إنجازات بالفعل في المجال الاقتصادي تحديدًا».

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وتابع خبير الشؤون الدولية، أن «ترامب لا يحترم السياسيين الأوروبيين، بسبب ملف الهجرة، لأنه يرى أن الاقتصاد الأوروبي يقوم على أمريكا».

وأوضح أنه يرى أن «ترامب» سيستمر في الحكم لأربع سنوات مقبلة، مستبعدًا مسألة سقوطه مثل الرئيس الإخواني محمد مرسي، قائلًا: «أمريكا ليست مثل أي دولة أخرى في ممارسة الديمقراطية».