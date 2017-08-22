وقف البحث عن خمسة جنود أمريكيين فقدوا جراء تحطم مروحيتهم

واشنطن - (د ب أ)

أعلن حرس السواحل الأمريكي، يوم الإثنين، أن المسؤولين الأمريكيين أوقفوا البحث عن خمسة جنود من الجيش فقدوا منذ تحطم مروحيتهم خلال تدريبات في هاواي الأسبوع الماضي.

وقال الأميرال فنسنت بي اتكينز في بيان إن قرار وقف البحث دون العثور على الناجين "صعب للغاية".

وأضاف خفر السواحل أن الطاقم كان يقوم بعملية تدريب ليلي على متن مروحية من طراز بلاك هوك يوم الثلاثاء عندما انقطع الاتصال بها.

ومشط رجال الانقاذ أكثر من 72 ألف ميل بحري مربع وعثروا على حطام من المروحية ولكنهم لم يعثروا على أي علامات على الطاقم.

وفى الوقت نفسه، أمرت البحرية الأمريكية يوم الإثنين بوقف تشغيل أساطيلها في جميع أنحاء العالم بعد اصطدام السفينة (يو.إس.إس جون ماكين) مع ناقلة نفط، بينما كانت في طريقها إلى سنغافورة.

وقال بيان صحفي للبحرية الأمريكية إن خمسة بحارة أصيبوا وإن 10 آخرين فقدوا بعد الاصطدام.