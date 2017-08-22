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زلزال يضرب جزيرة أيشيا الايطالية ويسفر عن مقتل امرأة وفقدان سبعة

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مصراوي Masrawy

زلزال يضرب جزيرة أيشيا الايطالية ويسفر عن مقتل امرأة وفقدان سبعة

04:39 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

زلزال يضرب جزيرة أيشيا الايطالية ويسفر عن مقتل امرأة وفقدان سبعة

روما - أ ش أ

ضرب زلزال قوّته 3,6 درجات جزيرة إيشيا الإيطالية، ليل الإثنين، متسببا بدمار في بعض الأبنية، كما أسفر عن مقتل امرأة، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الفضائية عن وسائل الإعلام الإيطالية قولها إن امرأة قتلت في منطقة كاساميكيولا، في الشمال الغربي لجزيرة إيشيا السياحية الصغيرة، جراء سقوط حطام من مبنى كنيسة، فيما فقد سبعة أشخاص بعد انهيار مسكن في المنطقة نفسها.

وقال عدد من الشهود أيضا إن المطاعم في الجزيرة كانت مزدحمة والمتاجر مفتوحة عندما وقع الزلزال.

ووقع الزلزال في وقت تستعد إيطاليا الخميس المقبل لإحياء الذكرى الأولى لهزة أرضية أوقعت 299 قتيلا.

وشهدت جزيرة إيشيا العديد من الزلازل التي كان أشدها في العام 1883، عندما أدت هزة شدّتها 5,8 درجات إلى مقتل أكثر من ألفي شخص.

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