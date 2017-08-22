«النيابة الإدارية» عن محاكمة عاملين بـ«النقل»: رفعوا «علامة رابعة»

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قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إنه تم إحالة 4 متهمين بينهم سائقين ومندوب حوادث وعامل بالهيئة العامة للنقل العام بالقاهرة، للمحاكمة التأديبية العاجلة لاتهامهم بتحريض العمال على الإضراب وانتماء بعضهم للجماعة الإرهابية، موضحًا أن المتهمين الأول والثاني كانوا عضوين في النقابة العامة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، ولكن تم فصلهم.

وأضاف سمير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة «دي أم سي»، أمس، أن المتهمين يتعاملون مع وسائل الإعلام بشكل غير قانوني، وليس لهما أي صفة قانونية للتحدث لوسائل الإعلام باسم النقابة المستقلة، مما أساءوا لجهة عملهم، كما وجه لبعض المتهمين اتهامات من الأمن الوطني.

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وتابع : «فيه 3 كانوا رافعين شارات وعلامات رابعة ذات اللونين الأصفر والأسود، الدالة على جماعة الإخوان الإرهابية بمقر الجمعية الخيرية للنقابة العامة المستقلة لعمال هيئة النقل العام، ونشر صور تم التقاطها لهم آنذاك، وتم إحالة الأربعة للمحكمة العاجلة الإثنين».