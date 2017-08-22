"الجنايات" تستمع لمرافعة الدفاع في محاكمة المتهم بقتل ضحية "كافيه كييف"
"الجنايات" تستمع لمرافعة الدفاع في محاكمة المتهم بقتل ضحية "كافيه كييف"
03:00 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017
كتب – صابر المحلاوي:
تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، لمرافعة دفاع المتهم بقتل محمود بيومي، المعروف إعلاميًا بضحية "كافيه كييف" بمصر الجديدة.
كانت نيابة شرق القاهرة بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة أمرت، بإحالة المتهم عمرو مصطفى حسين وشهرته فزاع، 30 سنة، عامل، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل المجني عليه محمود بيومي، 24 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، عمدًا بالتعدي عليه بآلة حادة أودت بحياته داخل كافيه "كييف" بمصر الجديدة للخلاف على ثمن المشروبات.
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