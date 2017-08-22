الأرصاد: مصر تشهد ظاهرة الكسوف الكلي للشمس عام 2025

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قال الدكتور وحيد سعودي، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن أول كسوف كلي للشمس في الولايات المتحدة شهدته الإثنين، منذ 99 عامًا، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تتكرر كل فترات طويلة للغاية.

وأضاف سعودي، خلال مداخلة عبر شاشة «الغد»، أن الظاهرة تحدث حينما يحجب القمر أشعة الشمس عن سطح الأرض، وبالتالي سوف يكون هناك ظلام تام على الأرض، وتكون هذه الظواهر لحظية ولا تستمر لفترات طويلة.

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وتابع أن «الأرض تلف حول نفسها كل يوم، وبالتالي القمر يلف حول نفسه كل يوم أيضًا»، مشيرًا إلى أن ظاهرة الكسوف الكلي للشمس ستحدث في مصر بعد حوالي 8 سنوات، أي عام 2025.