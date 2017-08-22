اليوم.. الحكم في إعادة محاكمة حسين سالم في غسيل الأموال

كتب – صابر المحلاوي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية إعادة محاكمة رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه؛ لاتهامهم بجريمة غسيل الأموال.

كانت النيابة العامة أحالت رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة، إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أثبتت التحقيقات تلقي المتهم أموالا على حساباته المصرفية ببنكي الأهلي سوستيه جنرال والبنك العربي الأفريقي، كما أجري تحويلات مصرفية داخل وخارج البلاد في حساباته بدولة إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخري، وقام المتهم بتحويل مبلغ في حقائب والهروب به إلى الخارج عن طريق طائرته الخاصة.