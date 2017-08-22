اقتصادي: التحفظ على شركات بداعي تبعيتها للإخوان «مقلق لأي مستثمر»

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قال مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن آثار التحفظ على الشركات بداعي أنها تابعة لجماعة الإخوان، تعد رسالة سلبية توجه لمجتمع المال والأعمال.

وأضاف نافع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن المناخ الاستثماري يحاول البعض حصره في لائحة وقانون، وهذا غير صحيح، لأن هناك عوامل أخرى تشجع وتنفر من الاستثمار في مصر.

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وتابع: «إذا كانت أيادي القضاء تنال من مؤسسات معينة بطريق التقاضي فلا بأس، ولكن تشكيل لجنة لحصر أموال الإخوان، وبعد سنوات نكتشف أن كل اللي بنتعامل معاهم إخوان أمر غير معقول».

وأشار الخبير الاقتصادي، أن «ما يحدث وضع مقلق لأي مستثمر في مصر، وهذه بيئة غير مشجعة للاستثمار بالمرة».