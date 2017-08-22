حكم بتطليق هندية من زوجها بسبب مرحاض

هندية تُطلق من زوجها لعدم وجود "مرحاض" في منزلهما

كتب - هشام عواض:

قررت محكمة في الهند قبول دعوى سيدة بالطلاق من زوجها بسبب عدم توافر وجود مرحاض في منزلهما، ما يجبرها على قضاء حاجتها خارج البيت.

وأصدرت المحكمة يوم الجمعة في ولاية راجاستان، شمالي غرب البلاد، حكمها بعد أن رافعت السيدة بأن تقاعس زوجها في توفير مرحاض داخل البيت، خلال مدة زواجهما الممتدة على خمس سنوات، يعتبر سوء معاملة لها من طرفه، بحسب ما ذكرته "BBC".

وقال القاضي راجندرا كومار شارما، إن النساء في القرى يتعرضن لألم جسدي جراء انتظارهن إلى أن يحل الليل للخروج لقضاء حاجتهن خارج البيت في سترة الظلام.

واعتبر القاضي قضاء الحاجة في الأماكن العامة أمرًا مشينًا، وأن اضطرار النساء إليه يرقى إلى حد التعذيب الجسدي لهن.

وليست هذه المرة الأولى التي تتأثر فيها علاقة زوجية في الهند بعدم توفر مرحاض. ففي العام الماضي، رفضت سيدة في ولاية أوتاربراديش الزواج من خطيبها لرفضه توفير مرحاض للعائلة داخل البيت.

وفي يونيو الماضي، رفضت سيدة العودة إلى بيت الزوجية دون توفير عائلة زوجها مرحاضًا داخل البيت.

ولا يسمح بالطلاق في الهند إلا لدى إثبات حدوث عنف جسدي أو قساوة معاملة أو طلبات مالية غير مستحقة.

وذكر صندوق الأمم المتحدة الدولي لرعاية الطفولة، إن نصف تعداد سكان الهند، أي حوالي 600 مليون نسمة، يقضون حاجتهم في أماكن مفتوحة. وتفتقر قرابة 70% من منازل الهند إلى وجود مراحيض.