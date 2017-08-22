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رسميا.. «كندوجبيا» إلى فالنسيا الإسباني لمدة عام

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رسميا.. «كندوجبيا» إلى فالنسيا الإسباني لمدة عام رسميا.. «كندوجبيا» إلى فالنسيا الإسباني لمدة عام

التحرير

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أعلن نادي فالنسيا الإسباني، انضمام لاعب الوسط الفرنسي كوندوجبيا، إلى صفوفه لمدة موسم على سبيل الإعارة، قادما من إنتر ميلان الإيطالي.

ويعد الفرنسي هو الصفقة السادسة لفالنسيا هذا الموسم بعد كل جابريل باوليستا من أرسنال، نيتو "يوفنتوس"، فابيان أريلانا "سيلتا فيجو"، جيسون موريلو "إنتر ميلان"، نيمانيا ماكسيموفيتش "أستانا الصربي".

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وكان كوندوجبيا الذي انضم للإنتر منذ موسمين قادما من نادي موناكو الفرنسي، قد أجرى الكشف الطبي بالأمس، ويوجد بند في عقد صاحب الـ24 عاما لضمه نهائيا مقابل 25 مليون يورو بعد نهاية الإعارة.

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التحرير

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