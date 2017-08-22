بفضل روني.. مورينيو يربح موقعة «السيتي Vs إيفرتون» بالبريميرليج

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فقد مانشستر سيتي نقطتين في صراعه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعادله مع نظيره إيفرتون ضمن فعاليات الجولة الثانية.

تقدم إيفرتون في الدقيقة 35 من عرضية متقنعة أودعها واين روني في المرمى،وتعادل ستيرلينج للسيتي في الدقيقة 82 من تصويبة قوية.

وشهد اللقاء حالتي طرد لكلا من كايل والكر من السيتي في الدقيقة 44 بعد انذاره بدقيقين،وشنايدرلين في الدقيقة 88 بعد انذاره بـ4 دقائق.

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بهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي وإيفرتون رصيديهما لـ4 نقاط من فوز وتعادل لكل فريق.

يذكر أن جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، متصدر البريميرليج بـ 6 نقاط من فوزين عريضين، حضر لمشاهدة المباراة من المعلب، ولم يرحل إلا بعدما اطمئن على تعثر غريمه "مانشستر سيتي".