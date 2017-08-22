جوارديولا يسعى للانتقام من إيفرتون على ملعب الاتحاد

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يستقبل مانشستر سيتي، اليوم الإثنين، على ملعب الإمارات نظيره إيفرتون في تمام الساعة 21:00 لحساب الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

ونجح السيتي في المباراة الأولى في التغلب على برايتون بثنائية نظيفة، بينما تفوق إيفرتون على ستوك سيتي بهدف نظيف من توقيع العائد واين روني.

ونجح إيفرتون في آخر مباراة جمعت الفريقين على ملعب جوديسون بارك في شهر يناير الماضي في الفوز برباعية نظيفة وهي أكبر نتيجة يحققها التوفيز على السيتي، كما كانت أثقل هزيمة يتكبدها بيب جوارديولا في مسيرته التدريبية في الدوريات.

ولم يخسر مانشستر سيتي على ملعبه في آخر 7 مباريات أمام إيفرتون، حيث يعود آخر فوز للتوفيز على ملعب الاتحاد في شهر ديسمبر من عام 2010 بهدفين مقابل هدف من توقيع ليتون بينز وتيم كاهيل.

ولم يسخر رجال بيب جوارديولا على ملعبهم سوى مباراة واحدة فقط في آخر 22 مباراة في الدوري الإنجليزي، حيث حقق السيتي 13 فوزًا وتعادل في 8 مباريات، وأتت الخسارة الوحيدة على يد تشيلسي بنتيجة 3-1 في شهر ديسمبر الماضي.

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ولم يسبق لمانشستر سيتي أن خسر مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي على ملعبه، بل وحقق السيتي 10 انتصارات في آخر 10 مواسم، ويأمل سيرجيو أجويرو في التسجيل في مباراة اليوم، حيث فشل في التسجيل أمام إيفرتون في أخر 6 مباريات.

وفي حال سجل أجويرو، اليوم سيصبح أكثر لاعب غير أوروبي تسجيلًا للأهداف في الدوري الإنجليزي حيث يتساوي حاليًا مع دوايت يورك برصيد 123 هدفًا.

وبدوره لم يتمكن إيفرتون من تحقيق أي فوز خارج ملعبه في الموسم الماضي أمام الفرق الست الكبرى حيث تعادل في مباراتين وخسر 4 مواجهات، كما فشل الفريق في تحقيق أي فوز في آخر 8 مباريات خاضها خارج ملعبه، حيث يعود آخر فوز لإيفرتون في الدوري خارج ملعبه إلى 21 يناير الماضي على حساب كريستال بالاس بهدف نظيف.

ويحتاج واين روني لتسجيل هدف وحيد ليصبح ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 200 هدف في الدوري الإنجليزي بعد ألان شيرر، ويمتلك الفتى الذهبي في رصيده 8 أهداف في شباك السيتي في الدوري الإنجليزي ولا يتفوق عليه سوى شيرر الذي سجل في شباك السيتي 11 هدفًا.