نيمار يفتح النار على إدارة برشلونة

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عاد النجم البرازيلي نيما ردا سيلفا المنتقل حديثا لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي إلى التحدث مرة أخرى عن علاقته بإدارة ناديه القديم برشلونة الإسباني، وذلك حسبما أفاد عقب قيادته لسان جيرمان للفوز (6-2) على ضيفه تولوز في المباراة التي جمعت بين الفريقين في ملعب الأمراء، أمس الأحد في الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري الفرنسي.

وردا على سؤال أحد الصحفيين بعد اللقاء عن ملابسات رحيله عن برشلونة هذا الموسم، أجاب نيمار قائلا: «عندما وصلت إلى برشلونة كان كل شيء يسير بشكل جيد.. ولكن بعد ذلك هناك مسؤولون لا يجب أن يكونوا في مواقعهم هناك».

وأشار نيمار بأصابع الاتهام إلى إدارة برشلونة وحملها مسؤولية كل ما يحدث لفريق كرة القدم في الوقت الراهن، معترفًا أنه يشعر بالأسى لرؤية زملائه القدامى يعانون بهذا الشكل.

وأضاف نيمار: «لقد قضيت أربع سنوات في سعادة كبيرة، برشلونة يستحق أكثر من هذا بكثير، لدي العديد من الأصدقاء هناك، أتمنى أن تتحسن الأمور بالنسبة للبرسا وأن يعود فريقا قادرا على المنافسة».

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وعن تألقه في مباراة أمس حيث سجل اللاعب البرازيلي لهدفين في الدقيقتين 31 و92، تحدث نيمار في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "في الحقيقة لا أتذكر ما حدث قبل تسجيل هدفي الثاني، الأهم هو أن الهدف جاء، أشعر هنا أنني في بيتي".

واصل: "الفريق يمتلك أسلوب لعب مشابه للعب البرازيل وهذا يسهل عملية الاندماج بالنسبة لي، وجود داني ألفيش وماركينيوس ولاعبين أخرين من أمريكا الجنوبية أمر مهم للغاية".

واختتم نيمار: "نضحك سويا ونقضي معا وقتا طيبا، تعجبني كثيرا أجواء حديقة الأمراء، الجماهير ساندتنا حتى الدقيقة الأخيرة، هذا يحدث صخبا كبيرا".