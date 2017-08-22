تهور راموس وعادة بيل.. لقطات من فوز ريال مدريد على ديبورتيفو

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استهل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإسباني بالتغلب على ديبورتيفو لاكورونيا بثلاثية نظيفة على ملعب الريازور من توقيع كل من جاريث بيل وكاسيميرو وتوني كروس.

وحاول ديبورتيفو لاكورونيا تقديم مباراة هجومية في بداية المباراة إلا أن الفريق اصطدم بالقوة الهجومية الضاربة لرجال زين الدين زيدان والذين لم يعكر صفوهم في تلك المباراة سوى طرد قائد الفريق سيرجيو راموس.

وبحصوله على البطاقة الحمراء أمس، عادل سيرجيو راموس رقم بابلو ألفارو وسافيير أجوادور كأكثر اللاعبين تحصلًا على البطاقة الحمراء في تاريخ الدوري الإسباني وذلك بـ18 بطاقة حمراء.

ومن اللقطات المضيئة في مباراة أمس كان الهدف الثاني للريال والذي سجله كاسيمير بعد تمرير لاعبي الريال للكرة 44 مرة في غضون 107 ثوان، وكانت البداية من عند كيلور نافاس حتى وصلت إلى كاسيميرو في نهاية المطاف.

وأكثر من لمس الكرة خلال ذلك الهدف كان لوكا مودريتش بـ8 لمسات ومن بعده توني كروس 6 لمسات وكاسيميرو نفسه لمستين، ليتوج اللاعب البرازيلي جملة جماعية مميزة من لاعبي الريال في شبك لاكورونيا.

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واللافت للنظر أن كاسيميرو بات الآن هدف ريال مدريد في الموسم الجديد برفقة ماركو أسينسيو برصيد هدفين، حيث سجل كاسيميرو هدف ريال مدريد الأول في شباك مانشستر يونايتد في السوبر الأوروبي إلى جانب هدف أمس.

وبشكل عام أتقن كاسيميرو الجانب التهديفي بشكل مميز هذا العام وذلك عد تسجيله في 2017 حتى تلك الحظة 8 أهداف بواقع 5 أهداف في الدوري الإسباني وهدفين في دوري أبطال أوروبا وهدف في السوبر الأوروبي.

ومن جانبه كان جاريث بيل وفيا لعادته من خلال تسجيل هدف ريال مدريد الأول في الدوري الإٍسباني للموسم الثالث على التوالي، ليصبح أول لاعب في تاريخ الفريق الملكي يحقق هذا الأمر.

وسجل بيل هدف ريال مدريد الأول في الموسم الماضي في التغلب على ريال سوسيداد بثلاثية نظيفة، كما سجل هدف الريال الأول في الموسم قبل الماضي في شباك ريال بيتيس.