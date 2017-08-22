جوارديولا يوضح دور البدلاء في تحقيق «البريميرليج»

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أكد الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، اليوم الإثنين، أن البدلاء لهم دور كبير في نجاح الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وأن بوسعهم الاضطلاع بدور أساسي في تحقيق الفوز في الدقائق الأخيرة من المباريات.

وتعاقد مانشستر سيتي مع 7 لاعبين جدد حتى الآن، وانضم عدد منهم مثل برناردو سيلفا وأولارينواجو كايودي، لخط هجوم قوي من البداية، يضم كلا من سيرجيو أجويرو وجابرييل خيسيوس وكيفن دي بروين وديفيد سيلفا وليروي ساني.

ومع احتدام التنافس على دخول التشكيلة الأساسية، يقول جوارديولا إن كل لاعب عليه أن يقاتل من أجل الحصول على مكان في تشكيلة البداية، لكنه في الوقت نفسه أكد أهمية دور البدلاء.

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ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن جوارديولا قوله: "آمل أن يفهموا أنه في الأندية الكبيرة لا يمكن وجود 11 لاعبا فقط، ومن ثم فعليهم التنافس (على دخول التشكيلة) مع بعضهم البعض".

وعن أهمية دور البدلاء، أضاف المدرب الإسباني: "في آخر 15 أو 20 دقيقة يكون الخصم متعبا بعد أن ضغطنا عليه، وتحرك كثيرا في أنحاء الملعب، عندها يمكننا إشراك بعض اللاعبين المعروفين بسرعتهم وحيويتهم، ومن ثم يمكننا حسم الفوز بالمباريات في الدقائق الأخيرة".

يذكر أن مانشستر سيتي بدأ الموسم الجديد بالفوز على الوافد الجديد برايتون أند هوف ألبيون 2- 0، وسيلتقي في الجولة الثانية مع ضيفه إيفرتون اليوم الإثنين.