اليوم.. محاكمة "علاء وجمال مبارك" في قضية "التلاعب بالبورصة"

كتب – صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد ابو الفتوح، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين، في قضية "التلاعب بالبورصة".

كانت النيابة العامة، قد أسندت إلى جمال مبارك تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم، ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.