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"الثلاثاء".. استكمال إعادة اجراءات محاكمة متهم في "أحداث عنف الظاهر"

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مصراوي Masrawy

"الثلاثاء".. استكمال إعادة اجراءات محاكمة متهم في "أحداث عنف الظاهر"

01:00 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

محاكمة متهم في أحداث عنف الظاهر

كتب – صابر المحلاوي:

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طرة، اليوم الثلاثاء، إعادة إجراءات محاكمة المتهم إسلام محمد في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف الظاهر".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، وآخرين تم الحكم عليهم في القضية رقم 3480 لسنه 2013، الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين.

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