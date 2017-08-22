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الإفتاء: حب الرجل لامرأة متزوجة ليس حرامًا.. ولكن هناك شرط (فيديو)

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الإفتاء: حب الرجل لامرأة متزوجة ليس حرامًا.. ولكن هناك شرط (فيديو) الإفتاء: حب الرجل لامرأة متزوجة ليس حرامًا.. ولكن هناك شرط (فيديو)

التحرير

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أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إلى الدار عن الحب وهل هو حرام؟ وهل يجوز التعبير عنه؟ قائلًا: «الحب ليس حرامًا، فهو مثل الكره، مشاعر تفرض نفسها على الإنسان ولا يحاسب عليها الإنسان لا يثاب أو يعاقب».

وأوضح أمين الفتوى، في بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الإنسان يثاب أو يعاقب على ما يترتب عن الحب من آثار أو مقدمات.

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وأضاف أنه في حال أن أحب (الميل القلبي) رجل امرأة متزوجة، فهذا ليس حرامًا ولا يعاقب عليه، لكنه يعاقب إذا أفصح لها عن تلك المشاعر أو حاول التخريب بينها وبين زوجها، أما إن أخفى مشاعره فيثاب عليها، مستشهدًا بحديث للنبي محمد (ص): «من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد».

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التحرير

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