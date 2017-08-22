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صورة وخبر: ترامب يشاهد كسوف الشمس

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مصراوي Masrawy

صورة وخبر: يشاهد كسوف الشمس

01:02 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

صورة وخبر: ترامب يشاهد كسوف الشمس

ترامب يشاهد كسوف الشمس (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري: 

استخدم ملايين الأمريكيين نظارات خاصة لمراقبة أول كسوف شمسي يشمل الولايات الأمريكية من ساحل المحيط الأطلنطي إلى ساحل المحيط الهادئ.

ووفقًا لصحيفة "التليجراف" البريطانية أن أمريكا لم تشهد كسوف كامل على هذه المساحة من أراضيها منذ 99 عامًا، حيث كان آخر كسوف بهذا الحجم عام 1918.

وخلال الكسوف يتحول النهار إلى ليل دامس لمدة دقيقتين تمشل مساحة عرضها 113 كيلومتر بطول 4 آلاف كيلومتر حيث يمكن لعدد غير مسبوق في تاريخ البشرية مشاهدته في آن واحد.

وكانت آخر مرة حدث فيها هذا المشهد عام 1918 وشمل المسافة الفاصلة من المحيط إلى المحيط، بينما تم رصد كسوف كلي للشمس في مكان آخر بأمريكا عام 1979.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يشاهد كسوف الشمس من داخل أروقة البيت الأبيض في واشنطن، وإلى جواره زوجته ميلانيا.

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مصراوي Masrawy

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