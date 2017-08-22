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السودان: النيل يسجل أعلى منسوب خلال 100 عام

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مصراوي Masrawy

السودان: النيل يسجل أعلى منسوب خلال 100 عام

12:59 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

السودان: النيل يسجل أعلى منسوب خلال 100 عام

الخرطوم - أ ش أ

ذكرت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء بالسودان، أن النيل الأزرق (الرافد الرئيسي للنيل)، سجَّل حاليا أعلى منسوب خلال المائة عام الماضية، متجاوزا فيضان عام 1946، موضحة أن مناسيب النيل بلغت في الخرطوم 17.14 مترا.

وتوقعت الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، وصول أمواج عالية خلال اليومين المقبلين، داعية المواطنين القاطنين على ضفاف النيل وفروعه وفي الجزر، خاصة في ولاية الخرطوم، لأخذ المزيد من الحيطة والحذر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالسودان، توقعت مطلع الأسبوع الجاري، هطول أمطار في ولايات (البحر الأحمر - الشمالية - نهر النيل - كسلا - القضارف - الخرطوم - الجزيرة - سنار - دارفور - كردفان - النيل الأبيض والأزرق).

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