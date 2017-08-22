العرب اليوم: شكري في موسكو وتقدم القوات العراقية في تلعفر

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحة العربية، اليوم الإثنين، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها تقدم القوات العراقية ضد تنظيم داعش ومباحثات مصرية روسية في موسكو، علاوة على مقتل مئات من مسلحي داعش في قصف روسي بسوريا.

1- الشرطة العراقية تسيطر على شبكة أنفاق لـ"داعش" في تلعفر

قوات الحشد الشعبي تتقدم في مدينة تلعفر اليوم (أ ف ب)

أفادت الشرطة العراقية بأن قواتها توغلت في غرب تلعفر، وفرضت سيطرتها على شبكة أنفاق لتنظيم داعش. وكانت القوات العراقية تحدثت عن تحقيق تقدم في مستهل العملية.

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2- مقتل مئات من مسلحي داعش في قصف روسي بسوريا

طائرة روسية تقلع من حاملة طائرات متمركزة في البحر المتوسط - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرات الروسية قتلت أكثر من 200 من مقاتلي تنظيم داعش في أحدث هجوم جوي تشنه في سوريا.

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3- تجدد الاشتباكات فى مخيم عين الحلوة

تصاعد الدخان جراء مواجهات في مخيم عين الحلوة بلبنان (أ ف ب)

تجددت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان بين القوة الفلسطينية المشتركة وحركة فتح من جانب وبين جماعتي بدر والعرقوب المتشددتين من جانب آخر، مما أسفر عن سقوط ثلاثة جرحى فلسطينيين.

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4- بدء المحادثات بين سامح شكري ونظيره الروسي في موسكو

وزير الخارجية المصري ونظيره الروسي في موسكو اليوم (أ ف ب)

بدأت بموسكو محادثات وزير الخارجية سامح شكرى مع نظيره الروسي " سيرجي لافروف".

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5- قتلى في هجوم لداعش غربي الأنبار العراقية

قوات الجيش العراقي تصد هجوم لداعش في الأنبار (أ ف ب)

أعلن مصدر في الحشد العشائري العراقي بمحافظة الانبار مقتل أربعة انتحاريين، عندما هاجموا ناحية البغدادي، 300 كم غرب بغداد.

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