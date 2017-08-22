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أنور قرقاش: دورنا أقوى ضمن تحالف تقوده مصر والسعودية

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مصراوي Masrawy

أنور قرقاش: دورنا أقوى ضمن تحالف تقوده والسعودية

12:22 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

أنور قرقاش: دورنا أقوى ضمن تحالف تقوده مصر والسعودية

وزير الدولة للشئون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش

القاهرة – (مصراوي)قال وزير الدولة للشئون الخارجية بالإمارات، أنور قرقاش، إن بلاده مؤمنة بأنه دورها أقوى حينما يكون ضمن فريق عربي تقوده مصر والسعودية.وأكد على أن توجه سياسة الإمارات هو من منطلق إيمان عميق بأولوية الاستقرار وضرورة الشفافية والعمل الجماعي العربي. وأضاف في سلسلة تغريدات، الإثنين، عبر حسابه بموقع تويتر أن بلاده لا تحمل مشروعًا "أنانيًا" لأنها تدرك أن دورها أقوى ضمن فريق عربي تقوده ومصر وترى الخليج سند للمشروع الساعي إلى استقرار العرب.وكتب أيضًا: "يعزّز التوجه الإماراتي صدق الخطاب وصفاء النية، فخطابنا العلني هو حديثنا الخاص، مصداقية تراكمت عبر الأحداث والمحن، لم ندعيها بل كسبناها".وتابع في تغريدة أخرى: "مسارنا واضح وهدفه أمن وإستقرار عالمنا العربي بعد سنوات العنف، شراكة نحن احد أطرافها مع أشقائنا العرب، ننجح بجهودنا المشتركة ولا سبيل غير ذلك."وكتب أيضًا أن توجه الإمارات نابع من "إدراك بتغيّرات في النظام الدولي، وتدخل الإقليم في العالم العربي، والعنف الذي أضعف العرب، قناعتنا أن خلاصنا في العمل الجماعي."وواصل الحديث بالقول أن بلاده جزء من عالم عربي واسع، وأضاف: "عملنا المشترك قوة، استقرارنا من إستقراره وإزدهارنا من إزدهاره،لا نعيش في فقاعة وهمية،حقائق هي أساس قناعتنا وتوجهنا".

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مصراوي Masrawy

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