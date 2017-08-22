حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العالمية، اليوم الإثنين، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها تعيين روسيا سفير جديد لدى الولايات المتحدة ومقتل منفذ هجوم برشلونة، إضافة إلى غارات أمريكية على مسلحي تنظيم "داعش" بأفغانستان.

1- قتيل في عملية دهس بموقف حافلات بمدينة مارسيليا الفرنسية

انتشار عناصر الشرطة الفرنسية في موقع حادث الدهس اليوم (أ ف ب)

قتل شخص واحد دهسا عندما اصطدمت سيارة بموقف حافلات في مدينة مارسيليا بجنوب فرنسا، بحسب ما ذكرته الشرطة.

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2- بوتين يعين نائب وزير الخارجية سفيرا لروسيا لدى واشنطن

مبنى وزارة الخارجية الروسية اليوم (أ ف ب)

عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نائب وزير الخارجية الروسي أناتولي أنطونوف سفيرا لدى الولايات المتحدة.

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3- مقتل منفذ هجوم برشلونة يونس أبو يعقوب

المغربي يونس أبو يعقوب المتهم في تنفيذ هجوم برشلونة (أ ف ب)

أفادت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" أن الشرطة الإسبانية قتلت المغربي يونس أبو يعقوب، المتهم في تنفيذ هجوم برشلونة، الخميس الماضي، حيث قامت شرطة كتالونيا بإطلاق النار على المشتبه به، وذلك وفقًا لما أوردته مصادر في شرطة مكافحة الإرهاب الإسبانية.

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4- قتلى ومصابون في هجوم لجماعة "أبو سياف" بالفلبين

عناصر من الجيش الفلبيني تمشط أحياء سكنية - أرشيفية (أ ف ب)

لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 16 آخرون في هجوم شنه مسلحو جماعة "أبو سياف" المتشددة على قرية نائية بجزيرة باسيلان جنوبي البلاد.

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5- قتلى من مسلحي "داعش" في غارة أمريكية بأفغانستان

مسلحون تابعون لتنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان (أ ف ب)

قصفت القوات الأمريكية المتمركزة في أفغانستان مخابئ لمسلحي تنظيم (داعش) الإرهابي في إقليم نانكارهار شرقي البلاد، مما أسفر عن مقتل أربعة مسلحين.

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