10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وسائل الإعلام المزيفة خرجت عن السيطرة، في حين صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تحركًا يجمع تركيا وإيران ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني هو أمر وارد دائمًا، وقال قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش إن حرائق الأقصى مشتعلة منذ 48 عامًا.

1 - ترامب: الإعلام المزيف خرج عن السيطرة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أ ف ب)

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على وسائل الإعلام التي يصفها بـ"المزيفة"، مؤكدا أنها تسعى دائما للنيل منه والإساءة إليه وإلى أفراد عائلته، ومنع الأمريكيين من معرفة الحقيقة.

وفي أحدث تغريداته على حسابه بموقع تويتر أكد ترامب أن "وسائل الإعلام المزيفة خرجت عن السيطرة"، وأشاد برئيس جامعة ليبرتي جيري فولويل.

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2- أردوغان: تحرك تركي-إيراني ضد مقاتلي حزب العمال وارد دائما

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية)

بعد أسبوع من زيارة رئيس الأركان الإيراني، أكد الرئيس التركي أن عملية مشتركة مع إيران ضد المقاتلين الأكراد في منطقتي قنديل وسنجار في شمال العراق "مطروحة على الدوام".

ولم يفصح أردوغان عن موعد أو حجم العملية. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا وإيران ناقشتا إمكانية القيام بتحرك عسكري مشترك ضد الجماعات الكردية المسلحة، وذلك بعد محادثات جرت في أنقرة الأسبوع الماضي بين رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية وقادة أتراك.

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3- الهبّاش: حرائق الأقصى مازالت مشتعلة منذ 48 عامًا

محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين (أرشيفية)

اعتبر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش أن الحرائق التي اشتعلت في المسجد الأقصى المبارك قبل 48 عاما، على يد إرهابي يهودي من أصول استرالية، ما زالت مشتعلة حتى اليوم، وما دام الحرم القدسي الشريف والمدينة المقدسة مغتصبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

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4- قرقاش: المسار السياسي يبقى أساس الحل في الأزمة اليمنية

وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش (أرشيفية)

قال وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن خطاب الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، تعتبر ظاهرة خلاف مع شريكه عبد الملك الحوثي حول السلطة في مناطق الانقلاب باليمن.

وأضاف قرقاش في تغريدات له عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن المسار السياسي يبقى أساس الحل في الأزمة اليمنية، و"ويمنع التدخل الإيراني ويعالج مسائل الإرهاب ومستقبل الجنوب وطبيعة الحكم"، على حد قوله.

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5- البابا فرانسيس: الحماية الشخصية للاجئين يجب تقديمها على الأمن القومي

بابا الفاتيكان البابا فرانسيس (أرشيفية)

دعا بابا الفاتيكان البابا فرانسيس إلى وقف عمليات الطرد الجماعي للاجئين وتحسين ظروف استقبالهم في الدول التي يفدون إليها. وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن بابا الفاتيكان طالب حكومات الدول المختلفة بضرورة توفير الحماية والترحيب والعمل على إدماج اللاجئين داخلها، مؤكدًا أن "مبدأ إعلاء الكرامة الإنسانية يلزمنا جميعا بضرورة تقديم الحماية الشخصية للاجئين على مقتضيات الأمن القومي".

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6- الزغبي: جاهزون لإعادة فتح معبر طريبيل مع العراق

وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي (أرشيفية)

قال وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي إن الأجهزة والمؤسسات الرسمية الأردنية المعنية جاهزة بشكل كامل لإعادة فتح معبر طريبيل الحدودي مع العراق في أي وقت.

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7- لافروف: ندرس الرد على وقف السفارة الأمريكية تأشيرات السفر

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (أرشيفية)

وصف وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف قرار السفارة الأمريكية في موسكو بوقف إصدار التأشيرات للسياح الروس الراغبين في زيارة الولايات المتحدة بأنه "يهدف إلى خلق الشعور بعدم الرضا بين المواطنين الروس حيال حكومتهم". وأضاف أن بلاده تدرس كيفية الرد.

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8- المشنوق: أحبطنا عملية تفجير طائرة إماراتية

وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق (أرشيفية)

كشف وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق عن أن شعبة المعلومات في بلاده أحبطت عملية تفجير طائرة اماراتية متوجهة من استراليا الى أبو ظبي بواسطة انتحاري لبناني اسمه طارق خياط من الشمال.

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9- ماتيس: تحقيق موسع في حادث تصادم المدمرة

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس (أرشيفية)

أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أن البحرية ستجري تحقيقا موسعا في تصادم المدمرة الأمريكية (يو إس إس جون.إس.ماكين) مع ناقلة نفط جنوب شرقي آسيا، بالإضافة إلى حادث آخر وقع مؤخرا.

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10- زيجمار جابريل: أؤيد تعزيز التعاون مع الأتراك معارضي أردوغان

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل (أرشيفية)

أعرب وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل عن تأييده " لتعزيز التعاون" مستقبلا مع الأتراك الذين لا يقفون في صف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وخلال جولة انتخابية تتعلق بالسياسة الأوروبية في ولاية زارلاند، قال نائب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل:" أكثر من نصف البلد من أصحاب التفكير الديمقراطي، وهؤلاء لم يؤيدوه".

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