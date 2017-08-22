مصرع نجار مسلح تحت عجلات قطار بالفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

لقي نجار مسلح مصرعه تحت عجلات قطار بمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء.

اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة مركز الفيوم بمصرع عبد الناصر هلال 21 سنة، نجار مسلح، مقيم بقرية العامرية.

كشفت تحريات الرائد محمود عشري، رئيس مباحث مركز الفيوم، أن المتوفى كان يعبر شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، دهسه قطارا اتجاه محافظة القاهرة، فلقي مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام.

أمام محمود أبو زيد وكيل أول نيابة مركز الفيوم، اتهمت أسرة القتيل سائق القطار بعدم إرسال إشارات ضوئية وصوتية أثناء مروره بمكان الحادث.