أخبار عاجلة

"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح -
السفيرة عزيزة - اعتراف من " سناء منصور " لنضال الشافعي عن أعماله الفنية -
بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟ -
على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق -
الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال -
إضراب مليون من العاملين بالبنوك في الهند احتجاجا على الإصلاحات المقترحة -
محلية "النواب" تناقش مشروع قانون ساحات الانتظار غدًا -
وزير الثقافة: تطوير قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة بتكلفة 25 مليون جنيه -
سحر نصر: اتفقنا على محاور التعاون الاقتصادي الرئيسية مع فيتنام (فيديو) -
العصار: الصناعة الوطنية العامل الرئيسي لإعادة التوازن للاقتصاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصرع نجار مسلح تحت عجلات قطار بالفيوم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع نجار مسلح تحت عجلات قطار بالفيوم

12:38 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

مصرع نجار مسلح تحت عجلات قطار بالفيوم

مصرع نجار مسلح تحت عجلات قطار بالفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

لقي نجار مسلح مصرعه تحت عجلات قطار بمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء.

اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة مركز الفيوم بمصرع عبد الناصر هلال 21 سنة، نجار مسلح، مقيم بقرية العامرية.

كشفت تحريات الرائد محمود عشري، رئيس مباحث مركز الفيوم، أن المتوفى كان يعبر شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، دهسه قطارا اتجاه محافظة القاهرة، فلقي مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام.

أمام محمود أبو زيد وكيل أول نيابة مركز الفيوم، اتهمت أسرة القتيل سائق القطار بعدم إرسال إشارات ضوئية وصوتية أثناء مروره بمكان الحادث.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصدر بالسكة الحديد: ندرس إلغاء بعض القطارات عقب عيد الأضحى

    أخبار

  • عضو "نقل النواب": ندرس إشراك القطاع الخاص في السكة الحديد لتحسين المنظومة

    أخبار

  • تكدس المسافرين والأجانب بمحطة أسوان بعد إضراب سائقي القطارات

    أخبار

  • بالأسماء.. كلب ضال يعقر 9 أشخاص بالفيوم

    أخبار

إعلان

614d3ed8c0.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح

"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح

بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟

بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟

على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق

على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق

الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال

الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال