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وفر فى فاتورة الكهرباء باستخدام تلك الأجهزة

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مصراوي Masrawy

وفر فى فاتورة الكهرباء باستخدام تلك الأجهزة

12:34 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

وفر فى فاتورة الكهرباء باستخدام تلك الأجهزة

كهرباء

كتبت- ميرا ماهر:

مع ارتفاع فاتورة الكهرباء، يبحث العديد من الأشخاص عن طرق جديدة لترشيد استهلاكها، والذي يتعدى "غلق اللمبات" و"إزالة فيش الكهرباء".

لتخفيض استهلاك الكهرباء، إليك هذه المعلومات التى تمكنك من معرفة ما يستهلكه كل جهاز من أجهزة المنزل وخاصة الأجهزة الثانوية مثل التلفاز والموبايل وغيرها. وعليك أن تعي أن كل جهاز موضح عليه "بطاقة كفاءة الطاقة"، حيث أن كل "100W " أو "100WH" تعني أن جهازك يستهلك 100 وات في كل ساعة، وهذا يعني أنه كل 10 ساعات يستهلك هذا الجهاز كيلو وات واحد بناء على العملية الحسابية، فلو كان مثلاً سعر الكيلو وات 1 جنيه فان هذا الجهاز يستهلك طاقة كهربائية بتكلفة 1 جنيه كل عشر ساعات من التشغيل المتواصل .

-أجهزة الشحن الحديثة كـ" شحن الموبايل " لا تستهلك الكهرباء في حالة التوصيل بالكهرباء دون إيصاله بالجهاز، كما أنه يستهلك أقل من وات واحد في الساعة، أي كل 5000 ساعة من التشغيل المتواصل يستهلك كيلو وات واحد أي ما يعادل 20 جنيه، وهو استهلاك بسيط جداً لا يكاد يذكر. 

-مصابيح "إل إي دي" الموفرة للطاقة، بالرغم من ارتفاع سعرها نسبياً، إلا أنها تستهلك كميات قليلة جداً من الكهرباء.

-مصابيح (إل إي دي) الموفرة للطاقة، بالرغم من ارتفاع سعرها نسبياً، إلا أنها تستهلك كميات قليلة جداً من الكهرباء.

-الترانس الإكتروني ترانس-إليكتروني الترانس الإكتروني للمبات الفلـورسنت يـوفـر 20-30% من استهلاك الكهرباء بالمقارنة بالمغناطيسي.

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مصراوي Masrawy

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