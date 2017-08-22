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خالد الجندي: «الكُتاب» الحل الوحيد لأزمات التعليم في مصر

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خالد الجندي: «الكُتاب» الحل الوحيد لأزمات التعليم في مصر خالد الجندي: «الكُتاب» الحل الوحيد لأزمات التعليم في مصر

التحرير

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الكُتاب هو الحل الوحيد لجميع أزمات نظم التعليم في ، لافتًا إلى أنه به كل وسائل التعليم الحديثة التي توصل العلماء لها في العالم.

أضاف الجندي، خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، فضائية «»، اليوم الاثنين، «الكُتاب فيه التلقين والتلقي والمعايشة والمحاكاة والموضوعية والفهم وقوة الشخصية وإثبات الجدارة والتنافسية، وهذه هي وسائل التربية الحديثة التي ينادوا بها».

أوضح أن كل زعماء وعلماء مصر وشخصياتها العامة، من كل الفئات، حتى الموسيقيين الكبار، كانوا خريجي الكُتاب، لافتًا إلى أن مصر تباهت بهم كثيرًا منهم سلامة حجازي وطه حسن وداوود حسني وسيد درويش وسيد مكاوري، وغيرهم.

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تابع: «الكُتاب هو الجامعة الحقيقية التي تم استبدالها بـ(كي جي 1 و2)، والعيال خارجة مش عارفة حاجة خالص، وكبار العلماء في كافة المجالات تخرجوا من الكتاب ومجلهمش كحة ولا حساسية ولا طلعوا معقدين».

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التحرير

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