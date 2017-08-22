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خبير عسكري: «الجيش ردع الإرهابيين.. واللي هيفكر يدخل مصر هيتدمر»

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خبير عسكري: «الجيش ردع الإرهابيين.. واللي هيفكر يدخل مصر هيتدمر» خبير عسكري: «الجيش ردع الإرهابيين.. واللي هيفكر يدخل مصر هيتدمر»

التحرير

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أشاد اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، بتدمير القوات الجوية 9 سيارات دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة على الحدود الغربية، موضحًا أن السيطرة على الحدود جزء لا يتجزأ من ملف مكافحة الإرهاب.

أضاف الحلبي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء »، عبر فضائية «dmc»، أن القوات تستمر في تأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، ومنع عدد من العناصر الإجرامية من التسلل إلى داخل الحدود المصرية، موضحًا أن الجيش استهدف في شهر مايو الماضي 15 عربة، وفي يوليو 15 عربة، واليوم 9 عربات، وتحمل كل تلك العربات أسلحة وذخائر كبيرة.

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وأشار إلى أن هناك إصرار شديد من جانب القوات المسلحة على القيام بعمليات استباقية ضد الجماعات الإرهابية بعد الاستطلاع والرصد، حيث أن المواد التي تحملها السيارات شديدة الانفجار ويتم التصنيع منها القنابل والأحزمة الناسفة، متابعًا: «فيه سيطرة عالية على الحدود، ودي رسالة ردع لكل الإرهابيين اللي هيفكر يخش هيدمر».

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