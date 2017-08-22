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الحسيني: «الجزيرة تعمل بمبدأ غسل الأدمغة العربية» (فيديو)

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الحسيني: «الجزيرة تعمل بمبدأ غسل الأدمغة العربية» (فيديو) الحسيني: «الجزيرة تعمل بمبدأ غسل الأدمغة العربية» (فيديو)

التحرير

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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن تصريحات وليد العمري، مدير قناة الجزيرة في إسرائيل، حول كونها أول من استضافت مسئولا صهيونيا، خلق حالة تطبيع حقيقي بين الكيان الصهيوني المحتل والمجتمع العربي الذي يبلغ تعداده 300 مليون عربي.

وأضاف في حلقة برنامج «بتوقيت القاهرة» المذاع عبر فضائية «أون لايف» أن المجتمع العربي تربى على أن إسرائيل دولة احتلال والعدو الرئيسي، لكن «الجزيرة» ترى نفسها أنها حامل رسائل، موضحًا: «كانوا شغلين بمبدأ غسل الأدمغة العربية».

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وكان وليد العمري قد قال في مقال له بصحيفة «هارتس»، تحت عنوان «قتل حامل الرسالة»: «حتى ظهور قناة الجزيرة في عام 1996 لم يرِ معظم الجمهور العربي منذ ولادتهم إسرائيليا واحدا على شاشة تلفاز».

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