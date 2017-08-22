ابنة هشام بركات: تكريم الرئيس لوالدتي زادنا مسئولية تجاه البلد

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علّقت المستشارة مروة هشام بركات، ابنة الشهيد هشام بركات، النائب العام الراحل، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لوالدتها ووالدها الشهيد، اليوم الإثنين، موضحة أنها استقبلت هذا التكريم بمسئولية كبيرة تقع على عاتقها تجاه بلادها.

أضافت بركات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، عبر فضائية «dmc»، «عاوزة أبقى زي والدي ووالدتي، وأنا عاوز أقدم لبلدي اللي تفتكرني به زي ما حصل مع بابا وماما كده، اللي تعبوا في تربيتي وإخواتي وشرفونا».

تابعت: «أنا فخورة بإن والدي الشهيد هشام بركات، ألف حمد وشكر إن ربنا رزقني بأب زيّه وأم زي والدتي، والتكريم ده من ربنا للأم، لأنها بقالها 40 سنة شغالة في الجهاز».

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