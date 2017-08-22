سؤال برلماني لـ«وزير التموين» لتأخر طباعة بطاقات التموين التالفة 4 شهور

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تقدم النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، وعضو تكتل 25 - 30 البرلماني، بسؤال إلى وزير التموين، علي المصيلحي بسبب تأخر طباعة بطاقات التموين التالفة من أكثر من أربعة شهور.

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وقال عضو مجلس النواب، إنه استنادًا إلى حكم المادة 129 من الدستور، فإنه يتقدم بسؤال إلى وزير التموين بخصوص تأخر طباعة بطاقات التموين التالفة منذ أكثر من أربعة شهور، قائلاً: «هناك مئات الآلاف من المواطنين لا يحصلون على التموين نظرًا لتأخر طباعة البطاقات، على الرغم من زيادة دعم التموين، وتأكيد الحكومة رعاية محدودي الدخل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».