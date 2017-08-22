7 معلومات عن كسوف الشمس في أمريكا (فيديوجرافيك)
7 معلومات عن كسوف الشمس في أمريكا (فيديوجرافيك)
11:55 م الإثنين 21 أغسطس 2017
إعداد - علاء المطيري:
استخدم ملايين الأمريكيين نظارات خاصة لمراقبة أول كسوف شمسي يشمل الولايات الأمريكية من ساحل المحيط الأطلنطي إلى ساحل المحيط الهادئ.
ووفقًا لصحيفة "التليجراف" البريطانية فإن أمريكا لم تشهد كسوف كامل على هذه المساحة من أراضيها منذ 99 عامًا، حيث كان آخر كسوف بهذا الحجم عام 1918.
وخلال الكسوف تحول النهار إلى ليل دامس لمدة دقيقتين تشمل مساحة عرضها 113 كيلومتر بطول 4 آلاف كيلومتر حيث يمكن لعدد غير مسبوق في تاريخ البشرية مشاهدته في آن واحد.
وكانت آخر مرة حدث فيها هذا المشهد عام 1918 وشمل المسافة الفاصلة من المحيط إلى المحيط، بينما تم رصد كسوف كلي للشمس في مكان آخر بأمريكا عام 1979.
ونقدم من خلال الفيديوجرافيك التالي 7 معلومات عن كسوف الشمس في أمريكا..،
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